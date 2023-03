Cristiano Malgioglio a Mesagne, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali

MESAGNE - E' ormai noto quanto sia profondo il legame tra Cristiano Malgioglio e la città. Più volte, infatti, il noto personaggio ha visitato il Centro storico cittadino.

In maniera ricorrente, ha manifestato il proprio amore nei confronti di Mesagne e delle bellezze che il territorio custodisce.

Una vicinanza che si è concretizzata la scorsa estate, con il suo concerto intitolato Forte forte, svolto presso Piazza Vittorio Emanuele II. Il nome dell'iniziativa ha rappresentato una dedica nei confronti della cantante Raffaella Carrà.

L'arrivo in Puglia

Nei giorni scorsi, Malgioglio è tornato nuovamente a Mesagne: è stato fotografato da passanti e curiosi, che si sono ritrovati la celebrità a due passi da loro.

Nella serata di ieri (28 febbraio) ha gustato un aperitivo presso la vineria Giudamino, prima di spostarsi - per cenare - nell'omonimo ristorante attiguo.

Le immagini presenti nell'articolo, testimoniano l'affetto dimostrato nei confronti dello staff di entrambe le attività, dove ormai la sua visita è un habitué.

La cena

Cristiano Malgioglio ha riscoperto le tipicità gastronomiche locali: rievocando la tradizione e le eccellenze del territorio.

Tra le pietanze da lui preferite, spicca la pasta fresca, ed in particolare i ravioli ripieni di burrata e melanzane. Inoltre, ha fatto un salto nella cultura mesagnese assaporando fave e cicorie con cornoletti fritti. Ad accompagnare la cena, un gustoso vino rosè Cantine PaoloLeo.

Come dolce, non poteva mancare la cassata, pietanza tipica del proprio luogo di origine. Un sapore che lo ha riportato idealmente nella sua terra natìa. Ed è proprio in Sicilia, secondo quanto appreso da alcune fonti, che si è recato dopo la permanenza mesagnese.