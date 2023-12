Detenuti e figli farciscono insieme i panettoni, poi la consegna dei regali

BRINDISI - Nel pomeriggio di mercoledì 20 dicembre, undici famiglie si sono riunite nella Casa circondariale brindisina. Genitori e prole hanno farcito e decorato insieme alcuni panettoni offerti dal maestro Tommaso Chirico. L'iniziativa è stata organizzata da "Bambini senza sbarre" con la collaborazione della cooperativa Eridano.

Chirico, rinomato artigiano del gusto di Ceglie Messapica, ha donato ai presenti anche tutti gli accessori per la farcitura e la decorazione dei prodotti. Padri, figlie e figli si sono così cimentati nel cuore della gastronomia natalizia, divertendosi e condividendo momenti di gioia. Emozioni uniche che per molti forse saranno scontate. Ma così purtroppo non è per quei bambini, incolpevoli della distanza vissuta quotidianamente con i propri affetti più prossimi.

Con l'occasione, bambini e ragazzi hanno ricevuto i regali di Natale relativi alla raccolta doni solidale messa in atto a Brindisi lo scorso 16 dicembre presso Movimenti Laboratorio Urbano al quartiere Sant’Elia.