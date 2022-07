Fedez e la Ferragni in Puglia: "Arrivati a Brindisi, facciamo un brindisi"

BRINDISI - "Arrivati a...Dove siamo ragà?" dice Fedez; "A Brindisiii" risponde la moglie, Chiara Ferragni, dopo essere atterrati ieri - 30 giugno - all'Aeroporto del Salento. La nota coppia si è poi trasferita ad Otranto, dove in serata il cantante si è esibito con agli altri due artisti Tananai e Mara Sattei.

Insieme a questi ultimi, infatti, Fedez ha inciso l'ultimo successo intitolato "La dolce vita", al primo posto nelle classifiche d'ascolto.

Il trio - fra l'altro - prenderà parte al prossimo Battiti Live 2022, nota manifestazione musicale a cura del gruppo Norba, che si terrà a Gallipoli i giorni sabato 2 e domenica 3 luglio. Le puntate dell'evento andranno in onda su italia 1 il 19 e il 26 del corrente mese.

L'alloggio in una masseria salentina, che - come raccontato in un articolo di LeccePrima.it - è stata in parte "spoilerata" dal rapper lombardo.

L'arrivo a Brindisi è stato, chiaramente, raccontato sui social da entrambi gli sposi.

Una prima stories sul profilo instagram di Fedez ha raccontato l'approdo in Puglia con tanto di saluto ad alcune giovani fan (volto non mostrato in foto, per motivi di privacy), che si erano accorte dell'arrivo della coppia mentre quest'ultima era in auto.

"Arrivati a Brindisi, facciamo un brindisi" prosegue il rapper, dopo aver compreso dalla moglie il luogo in cui - effettivamente - si trovavano. Poi il viaggio in auto verso la provincia di Lecce, dove i due noti personaggi - secondo quanto emerge dalle pubblicazioni social della Ferragni - hanno gustato una saporitissima focaccia pugliese, che li ha fatti innamorare ancor di più della splendida regione del sud est.

Non è la prima volta

In Puglia la Ferragni ha scoperto di essere incinta della sua secondogenita, Vittoria. Dunque, per lei non può essere una regione come le altre. L'ultima visita nel territorio, però, è stata "barese": qualche mese fa ha inaugurato un'apertura commerciale. Poi una permanenza del tutto "vacanziera" nel Brindisino, in una masseria di Ostuni: con escursioni nel centro storicò della città bianca e assaggi gastronomici.