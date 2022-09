"Si ricomincia", Flavia Pennetta ed il primo giorno di scuola del figlio

BRINDISI - Il nuovo anno scolastico è appena iniziato. E' arrivato uno dei momenti speciali in cui i genitori vedono crescere i loro piccoli bambini.

Sono attimi indelebili nella propria mente, ma che nei tempi moderni - attraverso i social - spesso si tramutano in immagini impresse su di uno schermo.

Così anche la notissima Flavia Pennetta, ex tennista brindisina doc, nella mattinata di oggi (13 settembre) ha pubblicato alcuni scatti che riprendono il primo giorno di scuola, per l'anno 2022/2023, del figlio Federico.

Sono istanti genuini, che sanno di vita semplice ma vissuta, quelli che - purtroppo - la pandemia da covid 19 ha tolto per troppo tempo alla gente.

Sullo sfondo delle immagini compare il bellissimo centro della città di Brindisi. E' la stessa città che ha visto crescere la campionessa e che ora vede passeggiare la sua prole; un simbolo di attaccamento al territorio non indifferente.

Flavia Pennetta: breve biografia

La pugliese, nata nel 1982, è stata una delle atlete capaci di far innamorare l’Italia del tennis. Considerata una delle tenniste italiane più forti di tutti i tempi, è stata vincitrice degli US Open 2015, seconda italiana di sempre (dopo Francesca Schiavone) a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam, battendo in finale la connazionale Roberta Vinci divenendo, a 33 anni, la tennista più "anziana" ad aggiudicarsi il primo Slam della carriera.

Si è sposata l'11 giugno 2016 con il tennista Fabio Fognini e - dopo circa un anno - è nato il primo figlio della coppia, Federico, così chiamato in memoria dell'amico Federico Luzzi, tennista aretino morto nel 2008 a 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Nel dicembre 2019 nasce la seconda figlia della coppia, Farah. Il 19 novembre 2021, a Barcellona, viene alla luce anche la terza figlia della chiamata Flaminia.