A Mesagne una tombola speciale con Michele Monopoli, "l'agricoltore più famoso dei social"

MESAGNE - L'influencer bitontino Michele Monopoli, noto sui social come "l'agricoltore più famoso d'Italia", sarà il presentatore d'eccezione di una serata indimenticabile all'insegna del divertimento e dei premi al Salento Fun Park di Mesagne. Proprio qui domani (27 dicembre) avrà luogo un'esclusiva tombola.

Dopo anni di risate e serate memorabili che si sono contraddistinte grazie alla conduzione di Mandrake, il cambio di presentatore promette di mantenere alta la barra dell'ilarità. Michele Monopoli, con il suo spirito vivace e la sua comicità irresistibile, si appresta a regalare a tutti i partecipanti un'esperienza indimenticabile.

Nell'ultimo anno il comico barese ha raggiunto grande notorietà sulle piattaforme digitali, soprattutto su quelle maggiormente amate dal pubblico più giovane. Nato nel 1989, Michele ha 34 anni. I suoi sketch si basano perlopiù sulla contrapposizione che c'è tra la vita degli agricoltori (o comunque delle persone ritenute "più semplici") rispetto a chi ostenta il lusso.

L'evento di domani si svolgerà dalle 17:00 alle 19:30 presso il Salento Fun Park in via Udine. La prenotazione è caldamente consigliata per assicurarsi un posto. Saranno disponibili numerose cartelle e premi, garantendo divertimento per tutti i presenti.

"Questo sarà il modo perfetto per salutare l'anno in compagnia di amici e famiglia - racconta con entusiasmo Michele Monopoli - Non vedo l'ora di condividere risate, gioia e emozioni con tutti voi al Salento Fun Park". Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3774418364.