Migliori hotel del mondo: nella top 50 c'è Borgo Egnazia

SAVELLETRI (FASANO) - È una delle probabili sedi per il prossimo G7 a guida italiana, che si svolgerà in Puglia nel 2024. Borgo Egnazia, indubbiamente, appare come una delle migliori strutture ricettive del mondo. A stabilirlo, recentemente, è stata anche la prima edizione del The World’s 50 Best Hotels, il contest che classifica i più rinomati alberghi del pianeta in base alla loro conformazione estetica e ai servizi offerti.

Non a caso, Borgo Egnazia è la meta più gettonata dai personaggi internazionali che spesso giungono nella Regione: sia gli attori impegnati nelle riprese dei film, che per quei vip desiderosi di trascorrere delle vacanze serene.

Nella classifica totale si contano cinque italiane su 50 selezionate. Borgo Egnazia occupa il piazzamento numero 21, mentre al primo posto assoluto c'è il Passalacqua di Moltrasio sul Lago di Como. Al posto numero 9 si conta il Four Seasons di Firenze, poi c'è l'Aman di Venezia al quattordicesimo posto ed - infine - Le Sirenuse di Positano al ventesimo.

Inaugurata nel 2009, a metà strada tra Brindisi e Bari, Borgo Egnazia - come dice il nome - ripropone la location tipica di uno storico villaggio italiano. Dotato di 183 camere, si manifesta come un insediamento pastorale completo di fortificazioni e vicoli graziosamente pavimentati. Non mancano sia la chiesa che la piazza centrale del paese. Tutto ciò però non fa venire meno il lusso: con ben quattro piscine, un ristorante super premiato, bar al coperto e all'aperto, ed una spa ispirata alle terme romane.