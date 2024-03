"Il regalo", un corto teatrale in scena per la giornata mondiale del rene

FASANO - In occasione della giornata mondiale del rene, che ricorre il 14 marzo, la presidente dell’associazione A.S. Egnathia, Laura De Mola, ha annunciato la rappresentazione del corto teatrale "Il regalo", promossa in collaborazione con l'associazione "Lo Sportello di Mattia", impegnata da molti anni nella diffusione della cultura della donazione degli organi.

Lo spettacolo teatrale ha ricevuto il patrocinio del Centro regionale trapianti (Crt), di cui è presidente il proessor Loreto Gesualdo, della Asl di Brindisi per il tramite della dottoressa Lucia Argentiero, coordinatrice territoriale donazione e trapianto e medico nefrologo della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi diretta dal dottor Luigi Vernaglione, e della Società italiana di nefrologia (Sin) e dell’Aido di Fasano.

"Il regalo" è un'opera che tocca il cuore degli spettatori, stimolando discussioni sul valore della vita, della famiglia e della solidarietà umana. Questa rappresentazione è inserita nel progetto formativo "Il Dono a Scuola", dedicato ai ragazzi dell'ultimo triennio delle scuole superiori, che vede la collaborazione della Asl Brindisi con la dottoressa Lucia Argentiero - insieme ad altri medici anestetisti rianimatori - e Lo Sportello di Mattia, nella diffusione di una corretta informazione sulle problematiche medico scientifiche relative ai trapianti d'organo e al concetto della morte cerebrale.

La produzione teatrale si svolgerà al Teatro Sociale di Fasano il 14 marzo 2024 con inizio alle ore 20.30. Si accede con invito previa prenotazione chiamando i numeri 080 5672761, 3396171000 o 3383704645.

