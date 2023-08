Salvaguardare l'ambiente in spiaggia: Mandrake "diventa bagnino" per un giorno

"Doveva essere un piacere lavorare in spiaggia, dicevano: il sole il mare, il vento", ma non è andata proprio così. Questo è il leitmotiv di un simpatico video postato recentemente sui social dalla nota factory e casa di produzione partenopea Casa Surace, in collaborazione con l'influencer brindisino Giuseppe Ninno, in arte Mandrake.

La breve clip, condivisa su instagram, è ambientata in uno stabilimento balneare italiano. Qui Mandrake veste i panni del bagnino ma, come detto, anziché godersi la giornata in modo spensierato, si ritrova impegnato nel supportare gli spiaggianti presenti nel lido. Un monito che tende ad evidenziare l'importante lavoro svolto quotidianamente dai bagnini.

Ma non solo, il comico pugliese è testimone di azioni incivili di alcuni presenti, intenti nel gettare rifiuti di plastica nella sabbia.

Mandrake, com'è normale che sia, riesce a far scappare un sorriso con la sua irriverenza e per mezzo di battute dirette e concise. Ma, chiaramente, la questione è più seria di così: ogni giorno, infatti, sono molte le persone che contravvengono alle norme del vivere civile e deturpano inspiegabilmente l'ambiente circostante.

L'iniziativa di Casa Surace, in comunione con Mandrake, ha proprio l'intento di far aprire gli occhi a quanti ancora oggi non hanno compreso la gravità di alcuni gesti malsani.

Altra indicazione che emerge dal video è che ogni singola persona può contribuire a far del bene, magari segnalando gli atti di inciviltà commessi da altri.

Su di lui (breve biografia)

Mandrake è un comico e content creator salentino (classe 1984, vive a Brindisi). Il suo nome d’arte nasce nel 2010: "Ho vissuto a Roma per un anno, lavorando come broker di scommesse. - Racconta lui stesso - A Roma si campa con i soprannomi: Er Roscio, Er Moro, ma io - non avendo capelli - il nome l'ho ricevuto in base al lavoro che facevo. E così sono diventato Mandrake, come il personaggio dello scommettitore interpretato da Gigi Proietti in Febbre da Cavallo".

"Il momento di svolta arriva nel 2017 - prosegue - quando comincia a fare video comici e sketch irriverenti su facebook: inizialmente parodie della sindaca della sua città, poi personaggi che riprendono la figura del brindisino medio. Presto arrivano le apparizioni televisive nelle emittenti più note del territorio, e nel 2021 una piccola parte nel film La grande guerra del Salento di Marco Leonardi, che gli ha dato l'occasione di mettersi alla prova distaccandosi un po’ dai suoi contenuti ironici".