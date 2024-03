Sbandieratori battitori 'Nzegna: eletto il nuovo consiglio direttivo

CAROVIGNO - Nella giornata di ieri, domenica 3 marzo, si è tenuta l'assemblea straordinaria per le elezioni degli organi statutari 2024 - 2026 presso la sede del gruppo sbandieratori battitori 'Nzegna, situata in Via Regina Margherita. Dopo la chiusura del seggio alle ore 20, si è proceduto allo spoglio delle schede, che ha visto emergere il nuovo direttivo per i prossimi due anni.

Il presidente uscente, Giovanni Buongiorno, è stato riconfermato all'unanimità per un nuovo mandato. La sua leadership è stata lodata per l'abilità nel consolidare il gruppo e portare gli sbandieratori a ottenere notevoli successi a livello nazionale ed europeo.

Il Consiglio direttivo, che vede un significativo ricambio generazionale, è composto da figure nuove e di grande esperienza, pronte a sostenere il Presidente nella sua missione. Queste nuove leve promettono di portare il Gruppo verso ulteriori traguardi significativi.

Tra i membri spiccano Giovanni Pierpaolo Brandi, Antonio Giuseppe Lanzilotti, Angela Catamerò, Pasquale Lanzilotti, Giuseppe Lanzilotti, e Salvatore Buongiorno. A supporto del direttivo, sono stati eletti i supplenti Daniele Perrone e Alma Buongiorno, ulteriori risorse che contribuiranno al successo delle future iniziative del Gruppo.

Il Collegio dei revisori dei conti, garante della corretta gestione finanziaria, presenta anche esso nuove figure di vigilanza, tra cui Lucia Anna Radisi, Franco De Pasquale e Domenico Carlucci. A supporto, i supplenti Maria Antonietta Di Latte e Cosima Tamborrino contribuiranno a garantire il rispetto degli obiettivi stabiliti e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

L'assemblea ha dimostrato la solidità e la coesione del gruppo sbandieratori Battitori 'Nzegna, che continua a essere guidato da un direttivo di grande competenza e passione per la propria attività.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.