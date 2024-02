Rifiuti "non conformi" accatastati sul marciapiede da oltre dieci giorni

SAN PIETRO VERNOTICO - Da qualche tempo a San Pietro Vernotico i rifiuti "non conformi", quelli cioè che sono stati smaltiti senza rispettare regole e calendario di differenziazione, vengono lasciati davanti agli usci delle abitazioni con tanto di "bollino rosso". In teoria i trasgressori dovrebbero riportare in casa i sacchetti pieni di immondizia e separarli in base alla tipologia di materiale e conferirli adeguatamente nei giorni indicati dal calendario fornito dalla ditta di Igiene urbana. Nulla di complicato. Differenziare è una regola oltre che una pratica importante per l'ambiente.

In teoria. In pratica, invece, i rifiuti vengono spostati su marciapiedi "disabitati" dove non corrispondono residenze. Magicamente diventano di nessuno. E restano lì per giorni interi. E' quanto sta accadendo in via Carrozzo nel centro del paese. La foto sopra è stata scattata il 16 febbraio scorso, quella visibile in apertura nella mattinata di oggi, lunedì 26 febbraio. Da dieci giorni, ma forse anche più, in via Carrozzo, sul marciapiede, c'è una catasta di immondizia che nessuno vuole rimuovere, nè i proprietari (che da qualche parte saranno), tantomeno gli operatori ecologici: rimuoverli significherebbe vanificare tutti gli sforzi fatti fino a questo momento da parte della ditta di Igiene urbana e Polizia locale, tesi a far comprendere agli incivili le regole della differenziazione. La Polizia locale ha già provveduto a comminare multe ai trasgressori. Non in questo caso specifico.

La linea è quella di abituare i cittadini a dividere bene i rifiuti altrimenti restano sul posto con bollino rosso prima, e multa poi. Ma qualche cittadino non vuole proprio abituarsi a queste disposizioni. Naturalmente non è detto, nè si può accertare, che quei rifiuti accatastati appartengono ai residenti che abitano nelle immediate vicinanze. Il punto è che i sacchetti stanno lì da almeno dieci giorni. Sotto al sole e sotto la pioggia. Chi li rimuoverà? Si disintegreranno da soli? Qualcuno li butterà nelle campagne?

