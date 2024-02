Tra i rifiuti abbandonati nella campagne anche 22 pacchi di caffè "Aiuto Ue-non commerciabile"

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche 22 pacchi di caffè marchiati 'Fead', il programma di aiuti alimentari dell'Unione Europea destinati agli indigenti, tra i rifiuti abbandonati sul ciglio della strada "vecchia" che collega San Pietro Vernotico a Squinzano. Una delle strade più frequentate dagli sportivi ma anche dagli inquinatori. Più volte al centro di lamentele e servizi giornalistici proprio per le condizioni in cui versa a causa degli incivili.

In molti tratti le passeggiate all'aria aperta si trasformano in tour tra i rifiuti. Purtroppo chi frequenta quella strada è abituato a trovare di tutto: abbigliamento, materiale edile, sanitari, scarti di ogni genere. Ma mai fino a questo momento era stato abbandonato il cibo simbolo degli aiuti a chi vive in condizioni di indigenza. Si tratta di pacchi di caffè, sicuramente per qualcuno non un bene di prima necessità ma che compone il "pacco alimentare" distribuito da parrocchie e associazioni alle famiglie che una confezione di caffè non se la potrebbero permettere. Scadenza ottobre 2024. La busta è stata trovata da una cittadina che si reca regolarmente con i suoi cani sulla strada in questione e che spesso rimuove personalmente materiale riciclabile. Oggi si è imbattuta in una busta anomala: conteneva confezioni di caffè sigillate e non scadute, non commerciabili. Le ha rimosse e portate a casa per lo smaltimento.

Oltre allo sdegno per i comportamenti sempre più irrispettosi verso l'ambiente in questo caso gli interrogativi da porsi sono altri, legati proprio alla tipologia di abbandono: alimenti destinati ai bisognosi. "Le famiglie indigenti non sono tanto indigenti?", si è chiesto la cittadina. "E chi si occupa di questo servizio, si accerta con esattezza quali sono le famiglie che hanno realmente bisogno e quali no?" Domande lecite a cui converrebbe cominciare a dare delle risposte.

