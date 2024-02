Rifiuti “non conformi” sul marciapiede: arrivano i vigili e i sacchetti spariscono

SAN PIETRO VERNOTICO - Rimossi nell’arco di 24 ore dalla segnalazione su questo giornale i rifiuti “non conformi” accatastati in via Carrozzo a San Pietro Vernotico da almeno 10 giorni. E non dagli operatori ecologici. Nella mattinata di martedì 27 febbraio gli agenti della Polizia locale, e lo stesso comandante Luigi Cattolico, si sono recati sul posto per eseguire un sopralluogo alla ricerca di elementi utili all’individuazione degli autori dell'abbandono. Nel pomeriggio i rifiuti erano spariti. Rimossi da chissà chi, si ritiene dallo stesso responsabile del deposito abusivo. Nella stessa giornata gli agenti della Polizia locale hanno ispezionato altri siti dove da giorni erano stati ammassati sacchetti di immondizia senza proprietario anche questi non ritirati dagli operatori ecologici perché “non conformi”. In un caso (nei pressi di Villa Valletta in via Stazione) è stato individuato il responsabile, che è stato multato. L'azione di controllo da parte degli agenti della Polizia locale proseguirà anche nei prossimi giorni.