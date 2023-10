"Tre spicchi" Gambero Rosso 2024: premiata una pizzeria del Brindisino

LATIANO - L'attività Luppolo e farina ha ottenuto l'ambito riconoscimento rilasciato da Gambero Rosso, rinomata case editrice specializzata nel settore gastronomico. I "tre spicchi", infatti, sono assegnati alle migliori pizzerie italiane sulla base di diversi criteri. Tra questi, la ricerca delle materie prime, il loro utilizzo, gli abbinamenti, la cottura, il servizio generale, nonché i profumi e le consistenze in base al singolo stile realizzativo.

In totale per il 2024 sono 738 i migliori locali selezionati nella nuovissima Guida de le Pizzerie d’Italia.

Si tratta dell'ennesimo attestato di stima ricevuto dalla pizzeria latianese dopo quello ottenuto recentemente per mezzo della selezione di "50 top pizza".

Ma per Luppolo e farina questa volta la soddisfazione è doppia, poiché mediante una collaborazione attuata con la squadra del cocktail bar Sottospirito della vicina Mesagne, ha vinto anche il premio speciale bibite San Pellegrino.

"Siamo profondamente grati ai nostri clienti e a coloro che hanno continuato a credere in noi - si legge in una nota pubblicata sulla pagina instagram della pizzeria - Questo è solo l'inizio della nostra avventura e continueremo a lavorare sodo per raggiungere nuovi obiettivi - Il messaggio si conclude con un pensiero ai clienti e sostenitori - Grazie per il vostro sostegno costante".