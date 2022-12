Aido Brindisi e Brindisi Football Club insieme per sensibilizzare sulla donazione organi

BRINDISI - In occasione del 50° anniversario della fondazione a livello nazionale di Aido - Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule, il Gruppo Comunale "Marco Bungaro" di Brindisi in collaborazione con l’amato team calcistico della città, il Brindisi Football Club, nell'intento di sensibilizzare sull'importante tema della donazione degli organi, ha organizzato, in occasione di due partite del campionato di Serie D Girone H nello stadio "Franco Fanuzzi" del capoluogo adriatico due momenti, il primo, per la partita Brindisi Fc - Ac Nardò di domenica 11 dicembre 2022 e valida per la 15.a Giornata ed il secondo durante la gara contro il Brindisi FC - Gladiator 1924 S.S.D. di mercoledì 21 dicembre 2022 e valida per la 17a Giornata.

Nel particolare per la partita tra Brindisi e Nardó le due squadre, prima del fischio d'inizio sono scese in campo con la maglia Aido salutando successivamente il pubblico indossando le stesse mentre in diffusione sonora sugli spalti veniva lanciato un messaggio di sensibilizzazione legato alla donazione di organi tessuti e cellule. Per quanto riguarda la gara tra Brindisi e Gladiator 1924 S.S.D. il Gruppo Comunale Aido - Associazione Italiana per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule “Marco Bungaro” di Brindisi della Presidente Dorina Piliego in sinergia con Aido Provinciale Caserta, presieduta dal responsabile provinciale Gennaro Castaldi, hanno organizzato, come forma di ringraziamento con le società sportive, uno scambio di riconoscimenti avvenuto tra i rispettivi gruppi Aido e i dirigenti delle squadre e successivamente tra gruppi comunali. Per il Brindisi Fc era presente il vice presidente Damiano Pozzessere ed uno dei dirigenti del Gladiator. Successivamente i calciatori di entrambe le formazioni sono entrati in campo con le maglie Aido.

Quando tra sport e volontariato a vincere é la vita. L'Aido - Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule da 50 anni é impegnata a diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Dire Sì alla donazione può salvare tante vite, anche la tua o quella di un tuo parente. Un sì che é speranza per i pazienti in attesa di un trapianto. Vite che rinascono e che possono nuovamente costruire famiglie, lavorare e raccontare la propria esperienza. Informati e decidi consapevolmente per un atto di solidarietà e responsabilità sociale. Ci sono ancora troppi tabù che vale la pena di approfondire. L'informazione è sempre l'unica arma vincente e in questo la sensibilità che da semrpe il Brindisi Fc dimostra è davvero straordinaria. Per questo Aido Brindisi intende ringraziare il presidente della società biancazzurra Daniele Arigliano e con lui tutto lo staff, i calciatori e, in particolare, l'ufficio comunicazione e marketing nelle persone di Giorgia Aprile e Dario Stefanelli e, le società Ac Nardò e Gladiator 1924 S.S.D. nonché Aido Provinciale Caserta.