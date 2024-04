Ballerino brindisino entra in una prestigiosa accademia di danza

BRINDISI – A 17 anni entra in una delle più prestigiose accademie di danza italiane. Grande soddisfazione per Mauro Fernando Pezzuto, di Cellino San Marco, allievo del “Centro Danza di Brindisi”, diretto da Piero Rubino, e della Dfy Academy di Cellino San Marco diretta da Sabrina Daga.

Il ragazzo ha sostenuto ieri (domenica 14 aprile) un’audizione per entrare nell’Abr (Accademia balletto Roma), diretta da Flaminia Buccellato. Mauro ha sostenuto un’audizione di tre ore, suddivisa in tecnica, classica e moderna. La prova è stata superata brillantemente. Pezzuto ha inoltre ottenuto una borsa di studio per l’anno accademico 2024/25.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui