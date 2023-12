Taekwondo: un 2023 ricco di successi e soddisfazioni per l'Asd Pennetta Rosa

L’anno sportivo è giunto alle battute finali. Per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “ Pennetta Rosa”, è stato un anno ricco di grandi risultati agonistici e sportivi dai tanti giovani senza contare i vari riconoscimenti conferiti al direttore tecnico, Grand Master Cosimo Spinelli.

Nel corso della stagione agonistica, sono stati un po’ tutti gli atleti a restare impegnati con tenacia e sportività, secondo gli insegnamenti del taekwondo che hanno spinto tutti gli allievi della “Pennetta Rosa” a partecipare ai vari campionati indetti dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo), salendo più volte sul gradino più alto del podio.

Inoltre motivo di orgoglio e fierezza per tutta l’Associazione è stata quella di aver visto il Maestro Spinelli, superare gli esami di cintura nera 9° Dan, l’unico in Puglia ( in Italia solo 5 Maestri della Fita, hanno questo grado).

Lui, non è solo un tecnico stimato dai colleghi e atleti, ma anche un fervente promotore del Taekwondo e grande atleta, per questo molti Grandi Maestri lo hanno nominato ambasciatore per pubblicizzare i loro campionati internazionali online E firmare tutti i diplomi dei partecipanti ai vari campionati. Essendo il Maestro più rappresentativo della Puglia e il più alto in grado, alcune associazione della Regione, lo chiamano in qualità di commissario al fine di esaminare i loro atleti per il passaggio di cintura.

La constatazione e che il Maestro Spinelli insieme ai suoi atleti sono riusciti a portare in alto il nome di Brindisi in Italia e nei vari Stati, con notevoli sacrifici da parte di tutti: Dirigenti, Direttore Tecnico, Atleti e anche dei genitori dei ragazzi stessi che condividono con i piccoli atleti ogni attimo e ogni momento.

E proprio a loro che la “Pennetta Rosa” ha voluto dedicare, in ultimo, un Grazie Speciale, perché senza il loro apporto la stessa non esisterebbe.