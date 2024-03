Campionati italiani a squadre: spettacolo delle Lame Azzurre Brindisi

BRINDISI - Spettacolo nella gara a squadre di spada femminile Lame Azzurre “Maestri Zumbo" valevole per il titolo italiano della serie A2 a Piacenza: Miriana Morciano, Liliana Verdesca, Chiara Panzera e Lucrezia Orlando, dopo una gara condotta in maniera impeccabile, si aggiudicano anche l’incontro valevole per il terzo gradino del podio contro la società Roma Fencing per 45-33, compiendo una storica impresa per la scherma brindisina, conquistando la serie A1 e riservandosi così un posto tra i “big team” della scherma italiana.

Nello splendido weekend piacentino brillano anche i ragazzi della squadra maschile nella serie B1: Matteo Di Coste, Corrado Verdesca, Samuele Di Coste e Samuele Erriquez conquistano l’ingresso nei “top 8”, ma sfiorano l’ingresso in semifinale valevole per la promozione in serie A2 cedendo contro la squadra di Frascati per 45-37 dopo un match punto a punto fino al 30 pari.

Si chiude così l’eccellente due giorni “per gli spadisti delle lame azzurre che hanno compiuto un’impresa epica insieme a tutto la staff tecnico diretto da Flavio Zumbo", dichiara infine il presidente delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo", Alessandro Rubino.

