Campionato bici fuori strada: maglia regionale per biker sampietrano

SAN PIETRO VERNOTICO - Per il terzo anno consecutivo Simone Tarantini, giovane biker sampietrano in forza al team Ciclisport2000 di Grottaglie (Ta), si è aggiudicata la maglia regionale nell’ambito del campionato regionale di bici fuori strada, Xco Puglia 2022. Secondo posto assoluto, invece, nella categoria Under 23, per la tappa di Monte San Nicola a Monopoli svoltasi domenica 1 maggio, organizzata da Nrg Bike Monopoli. La gara si è svolta su un percorso di 8,5 chilometri da completare in 5 giri. Prossimo appuntamento domenica 15 maggio a Bisceglie.