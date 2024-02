Campionato italiano di Taekwondo: bronzo per due atlete brindisine

BRINDISI - Terzo posto per due giovani atlete della sezione giovanile del gruppo sportivo Fiamme Oro di Brindisi in occasione del campionato italiano di taekwondo che si è svolto nei giorni scorsi al PalaRuffini di Torino. Si tratta di Giorgia Martina e Samira Savietti. C’è rammarico per la semifinale di Giorgia, che ha visto sfuggire a meno di tre secondi dal termine la finale, mentre Samira è arrivata in gara con un'influenza che non le ha permesso di dare il meglio. “Per entrambe un bronzo – afferma il maestro Massimiliano Martina - che non ci soddisfa pienamente, ma che ci proietta in avanti con qualche certezza in più”.

