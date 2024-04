Campionato italiano velocità montagna: "The Doctor" scalda i motori della sua Mini

Questo weekend si riaccendono i motori per le gare in salita italiane, con la 31ª edizione della Salita del Costo, gara valevole per il Civm (Campionato Italiano Velocità Montagna), zona Nord, che si disputerà dal 12 al 14 aprile a Cogollo del Cengio in provincia di Vicenza, e il veloce driver pugliese Angelo “The Doctor” Loconte sarà ai nastri di partenza di questa prestigiosa e impegnativa competizione, per rientrare negli automatismi di gara e testare il suo nuovissimo mezzo, una Mini Cooper JCW di ultima produzione, munita del propulsore 2 litri turbo della nuova generazione F56, messagli a disposizione dal suo nuovo team di appartenenza, la GT Racing di patron Vito Tagliente e seguita tecnicamente dalla Baccaro Motorsport di Cataldo Baccaro. Grazie a questa nuova e competitiva vettura, che gareggerà nelle salite italiane nella classe Racing Start 2000 Turbo, il vicecampione italiano RS Turbo prenderà parte alla nuova serie maxima delle cronoscalate italiane concepita dalla Federazione, il Campionato Italiano Supersalita, che si disputerà su 7 prove.

Il portacolori della Scuderia EptaMotorsport nella passata stagione agonistica aveva dichiarato pubblicamente la sua intenzione di appendere il casco al chiodo, ma le nuove sfide che gli si sono presentate, nuovo team, nuova vettura e nuovo format di campionato, hanno ridato nuova linfa e motivazione all’esperto pilota fasanese, che si è rimesso in gioco deciso a dare del filo da torcere ai blasonati rivali per la conquista del titolo italiano tra le vetture di stretta derivazione di serie, le Racing Start.

"Dopo quattro anni fantastici trascorsi con il team di Claudio De Ciantis, che ringrazio, e che mi hanno consentito di vincere un Trofeo Italiano Velocità Montagna e di forgiarmi del titolo di vicecampione italiano RS Turbo per tre stagioni consecutive - spiega “The Doctor” -, il 2024 mi vedrà partecipare al Campionato italiano Supersalita in un nuovo team. Tutto ciò grazie all’opportunità che mi ha offerto Vito Tagliente: una vettura completamente nuova in una classe (RS 2000 Turbo) anch’essa inserita per la prima volta dalla Federazione. Ovviamente, la sperimentazione del progetto incontrerà tante prevedibili insidie, ma la perizia dei meccanici sotto la guida dell’esperto Cataldo Baccaro cercherà di risolverle al meglio. Farò di tutto per ripagare la fiducia del nuovo team, anche se la qualità degli avversari quest’anno è talmente alta che sarà difficilissimo contrastarla. In ogni caso, sono felice di essere ancora sul campo agonistico alla mia veneranda età. Adesso andremo a cominciare questa nuova avventura, che partirà dalla gara di Erice, facendo un test preliminare in Veneto, dove parteciperò alla Salita del Costo. Evviva!".

L’appuntamento con la 31ª Salita del Costo, sul percorso di 9.910 metri con partenza dal bivio Bramonte di Cogollo del Cengio, avrà inizio con le verifiche tecnico-amministrative domani, venerdì 12 aprile, a Caltrano (Vi). Sabato 13 aprile si terranno le due manche di prova, la prima alle 9:00, con a seguire la seconda manche. Domenica la gara avrà inizio sempre alle 9:00 e si concluderà con la cerimonia delle premiazioni al Palaciclamino di Cesuna di Roana.

Calendario Campionato Italiano Supersalita 2024

66ª Monte Erice - 26 aprile - 28 aprile - Erice (TP);

65ª Coppa Selva di Fasano - 10 maggio - 12 maggio – Fasano (BR);

73ª Trento Bondone - 14 giugno - 16 giugno – Trento (TN);

63ª Coppa Paolino Teodori - 28 giugno - 30 giugno – Ascoli (AP)- FIA Hill Climb Cup;

53° Trofeo Vallecamonica - 12 luglio - 14 luglio – Malegno (BS) - FIA European Hill Climb Championship;

59ª Rieti-Terminillo 57ª Coppa Carotti - 2 agosto - 4 agosto – Rieti (RI);

59° Trofeo Luigi Fagioli - 30 agosto – 1° settembre - Gubbio (Pg).