Il campione olimpico Vito Dell’Aquila ha vinto il Grand Prix Final di Taekwondo

MESAGNE - Per la seconda volta in carriera il campione olimpico mesagnese Vito Dell’Aquila, 23 anni, ha vinto il Grand Prix Final di Taekwondo, successo fondamentale in ottica Giochi estivi di Parigi 2024. Dopo Mosca nel 2019 si è imposto anche a Manchester (Inghilterra) nei -58 kg, evento riservato ai migliori 16 atleti di ciascuna categoria.

"Il campione olimpico in carica, Vito Dell'Aquila, ha dimostrato ancora una volta il suo dominio nel mondo del taekwondo, conquistando una vittoria schiacciante nel prestigioso Grand Prix final. In una giornata che può essere descritta solo come perfetta, Dell'Aquila ha superato ogni avversario con una maestria tecnica e tattica ineguagliabili". Si legge sul sito "taekwondoitalia.it".

"Nella finale, l'atleta italiano ha affrontato Adrien Vicente Yunta, un avversario spagnolo noto per le sue abilità eccezionali. Tuttavia, Dell'Aquila ha mostrato una superiorità schiacciante, vincendo agevolmente per due round a zero, con punteggi di 10-2 e 4-2, sigillando così la sua posizione nelle qualificazioni olimpiche. Il percorso verso la finale non è stato meno impressionante. Nelle semifinali, Dell'Aquila ha affrontato Hugo Arillo Vazquez, un altro temibile atleta spagnolo, superandolo con punteggi di 7-4 e 11-11 nei due round. La sua prestazione nei quarti di finale contro il sudcoreano Tae-joon Park è stata ancora più dominante, con punteggi di 12-0 e 24-15, una dimostrazione di forza e tecnica che ha lasciato il pubblico e gli esperti a bocca aperta".

"Infine, negli ottavi di finale, Dell'Aquila ha iniziato la sua marcia trionfale sconfiggendo Cesar Rodriguez del Messico con punteggi decisivi di 21-9 e 20-7. Queste vittorie non solo evidenziano la maestria tecnica di Dell'Aquila ma anche il suo spirito combattivo e la sua capacità di mantenere la concentrazione sotto pressione. Con questo trionfo, Vito Dell'Aquila non solo conferma il suo status di campione olimpico ma si afferma, ancora una volta, come uno degli atleti più promettenti e carismatici sulla scena internazionale del taekwondo. La sua vittoria al Grand Prix è un chiaro messaggio ai suoi rivali in vista delle prossime competizioni olimpiche: Dell'Aquila è l'atleta da battere. Un campione che continua a stupire il mondo dello sport con il suo talento, la sua dedizione e la sua immensa classe".

La competizione ha ospitato 128 atleti provenienti da 38 paesi nel Manchester Regional Arena. Gli atleti si sono confrontati in otto categorie di peso olimpico, con 192 ufficiali a garantire elevati standard di arbitraggio. I rappresentanti italiani erano, Vito Dell'Aquila, Campione Olimpico a Tokyo 2020 (-58 kg), Dennis Baretta, Oro ai Giochi Europei 2023 (-68 kg) e i campioni del mondo in carica, Simone Alessio (-80 kg) e Antonino Bossolo (-63 kg K44).