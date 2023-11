Canottaggio, giovani atleti gareggiano sul Po: buoni risultati per i brindisini

TORINO - Anche quest’anno si è tenuta sul fiume Po una tra le più famose regate di fondo del canottaggio internazionale: la “SilverSkiff”. La 32esima edizione dell'evento (svolta fra il 4 ed il 5 novembre) ha visto la presenza degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco "Carrino" di Brindisi, giunti alla 25esima partecipazione. L'organizzazione è stata curata dalla reale società canottieri Cerea.

Sabato scorso hanno gareggiato gli atleti della categorie non agonistiche (dai 10 fino ai 14 anni) sulla distanza di 1 chilometro, insieme agli allievi B1/B2 (11 e 12 anni), oltre ai 4 chilometri per le categorie Allievi C e Cadetti (13 e 14 anni).

Sul singolo 7.20 Allievi B1 maschile, grande risultato quello del piccolo Alessio Iaia: dopo una gara impegnativa ha ottenuto il nono posto nella sua categoria su 30 iscritti. Per il singolo 7.20 Allievi C maschile, invece, Paolo Centonze è arrivato trentacinquesimo su ben 70 iscritti nella propria sezione.

La giornata di domenica è stata disputata sugli 11 chilometri. Nicola Centonze nel singolo categoria under19 maschile, ha fatto scivolare velocemente la barca tra le curve del fiume, raggiungendo la diciannovesima posizione su 48 atleti in gara; buono anche il risultato di Francesca Martignano, alla sua prima SilverSkiff, nel singolo categoria under17 femminile. Francesco Tanzarella, dopo una bella gara, è arrivato diciottesimo su ben 66 atleti nel singolo categoria under17 maschile.

Soddisfacente quindi il bilancio per gli atleti del "Carrino" di Brindisi, che con questa regata hanno dato il completo inizio alla stagione invernale, punto di partenza della preparazione delle regate del prossimo anno.

“La SilverSkiff, grazie alla sua cornice ed alla sua importanza, è una regata alla quale teniamo molto, soprattutto perché è un banco di prova per vedere la propria condizione psicofisica prima di addentrarsi nella preparazione invernale - afferma l’allenatore del gruppo, Antonio Coppola - Adesso testa alla preparazione ed ai prossimi appuntamenti remieri, ai quali dobbiamo arrivare preparati ed in forma, per affrontarli al meglio.”