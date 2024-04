Civm, Salita del Costo: buona la prima per Angelo "The Doctor" Loconte

VIttoria a mani basse per Angelo “The Doctor” Loconte che si è imposto tra le vetture di gruppo Racing Start alla 31ª edizione della Salita del Costo, gara valevole per il CIVM - Campionato Italiano Velocità Montagna, zona Nord, disputata lo scorso 14 aprile. Il driver pugliese ha disputato la gara veneta per testare il suo nuovo mezzo, una Mini Cooper JCW con motore 2 litri turbo, affidatagli dal team GT Racing, in vista dell’ormai imminente “inizio delle ostilità” della nuova serie italiana, il Campionato Italiano Supersalita, massima espressione delle cronoscalate italiane.

Durante il weekend di gara, il veloce pilota fasanese ha lavorato sull’affinamento tecnico della nuova vettura e sull’adattare il suo modo di guidare alla nuova Mini Cooper JCW, soprattutto grazie al supporto tecnico dalla Baccaro Motorsport di Cataldo Baccaro, che lo seguirà per tutto il campionato. Il portacolori della Scuderia EptaMotorsport, manche dopo manche, ha visto migliorare le sensazioni di guida e la riprova è stato il costante miglioramento dei riferimenti cronometrici sui 9.910 metri del tecnico tracciato della Salita del Costo. Issatosi ai vertici della classifica sin dalla prima manche di prova, nell’unica salita di gara Loconte ha staccato un buon crono che gli è valso la vittoria tra le vetture di stretta derivazione di serie con un ampio margine sui diretti avversari.

"La gara disputata domenica scorsa è stata un utilissimo test in ottica del campionato italiano Supersalita - spiega Angelo Loconte -, cui dovranno essere affrontati avversari di grandissima esperienza e qualità a bordo anche loro di vetture nuove e più prestazionali rispetto a quelle consentite dal regolamento delle passate stagioni. Per questo si è lavorato molto sull’assetto gara e sull’adattamento del pilota a potenze davvero importanti. Il risultato sportivo non era, dunque, la priorità, quanto quello cronometrico, che è stato discreto, ma decisamente migliorabile. Credo che un reale feeling con la nuova Mini JCW, potrà concretizzarsi almeno dopo i primi due appuntamenti, a Erice e Fasano. Occorre fare ancora chilometri per comprendere come meglio sfruttare le potenzialità che la vettura messami a disposizione. Certamente Vito Tagliente e Aldo Baccaro si sono dannati l’anima per farmi sentire a proprio agio durante la tre giorni vicentina. A prescindere dai risultati che verranno, non posso che ringraziarli per le loro dedizione e professionalità".

L’esordio di Angelo Loconte nella massima serie in salita italiana, la Supersalita, è in programma con la prima delle sette tappe, il prossimo 28 aprile con la 66ª Monte Erice, la classicissima cronoscalata siciliana che si disputa in provincia di Trapani, con il suo panorama mozzafiato e l’asfalto reso scivoloso dalla vicinanza con il mare.

Calendario Campionato Italiano Supersalita 2024

66ª Monte Erice - 26 aprile - 28 aprile - Erice (TP);

65ª Coppa Selva di Fasano - 10 maggio - 12 maggio – Fasano (BR);

73ª Trento Bondone - 14 giugno - 16 giugno – Trento (TN);

63ª Coppa Paolino Teodori - 28 giugno - 30 giugno – Ascoli (AP)- FIA Hill Climb Cup;

53° Trofeo Vallecamonica - 12 luglio - 14 luglio – Malegno (BS) - FIA European Hill Climb Championship;

59ª Rieti-Terminillo 57ª Coppa Carotti - 2 agosto - 4 agosto – Rieti (RI);

59° Trofeo Luigi Fagioli - 30 agosto – 1° settembre - Gubbio (Pg).