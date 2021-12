Album Panini, riparte la collezione: Enzo Giunta punto di riferimento fra gli appassionati

BRINDISI - Parte la raccolta per la stagione 2021-22 e l’ufficio di Vincenzo Giunta in via San Martino della Battaglia, al rione Santa Chiara, torna crocevia dei collezionisti dell’album Panini. La guardia giurata brindisina è ormai un punto di riferimento per gli appassionati di figurine dei calciatori, non solo a livello provinciale. Lo dimostra il grande successo che lo scorso 21 novembre ha avuto il raduno nazionale di collezionisti organizzato proprio da Giunta nei suoi locali, per la prima volta in provincia di Brindisi.

La rete di aficionados dell’album cresce di giorno in giorno, inglobando bambini e adulti in una passione che non conosce età. “Saluto – dichiara Giunta - agli amici che mi hanno aiutato nella crescita e, a fare esperienza. Si tratta di Gianni Bellini di Modena, Giovanni Spoto di Milano, Demetrio Suraci di Reggio Calabria”. Giunta rimarca il suo orgoglio per la collezione tematica del Brindisi Calcio. “Sono l’unico ad averla così completa nel mondo del collezionismo – piega – grazie alla pazienza con cui, per tre anni, ho cercato tutte le figurine mai prodotte della quadra biancazzurra”.

Circondato da cumuli di album completi che si sono accumulati nei decenni, rivolge un pensiero anche ai suoi familiari: “Grazie a mia moglie Ivana e ai miei figli Giada e Giorgio per la pazienza con cui mi supportano in questo hobby che diventa sempre più impegnativo e porta via sempre più tempo. Infine rivolgo i miei più calorosi auguri di Natale a tutti gli amici collezionisti, sempre pronto a darvi una mano negli scambi”.