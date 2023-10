Taekwondo: il maestro Spinelli ambasciatore del campionato internazionale di Edimburgo

Nuovo riconoscimento per il maestro brindisino Cosimo Spinelli, fondatore della società di taekwondo “Asd Pennetta Rosa”. Il Grand Master Han Wong lo ha nominato ambasciatore per pubblicizzare il campionato Internazionale online denominato “Edimburgo Open Online Poomsae and Speed Kicking Championship 2023”, organizzato da “Accademy International Taekwondo Edimburgo” che si svolgerà ad Edimburgo giorno 30 novembre prossimo venturo, aperto a tutte le cinture e categorie. Chiusura iscrizioni 24 novembre.

Erano gli anni ’90 quando al Grand Maestro Wong fu diagnosticato un cancro: lui fece una promessa a Dio, che se fosse guarito da questa terribile malattia, avrebbe sostenuto con tutte le sue forze i bambini diseredati, gli orfani, le persone con problemi fisici e i pazienti. Guarito da quel brutto male ha mantenuto la promessa fatta.

“Provo molta ammirazione – afferma Spinelli - per quello che il Grand Master Wong ha fatto questi anni e continua a fare in qualità di assistente sociale. Lui è una leggenda vivente ed è un esempio per migliaia di Taekwondoka”.

“Oltre ad essere onorato dell’incarico che mi è stato dato, mi auguro che ci sia una massiccia partecipazione a questo importantissimo campionato affinché il Grand Master Wong continui nella sua opera di benefattore anche perché l’incasso delle iscrizioni, sarà devoluto in beneficenza. Viva il Taekwondo, evviva i Taekwondoka di tutto il mondo”.