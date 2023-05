Equitazione, il "Memorial Ida Andrisano" è stato un successo per i giovani dell'Acqua2o

SAN GIORNO IONICO (TARANTO) - Grandi successi per gli allievi del centro ippico Acqua2o. Nel weekend appena trascorso, tra il 12 e il 14 maggio, i ragazzi protagonisti hanno montato i cavalli del medesimo centro, in modo tale da confermare le loro spiccate attitudini per gli sport equestri. Ci si riferisce, in particolare, alle discipline del salto ostacoli e del completo di equitazione.

Gli atleti coinvoltri, dopo tre giorni intensi di gare, sono tornati a casa felici per aver partecipato al “Memorial Ida Andrisano” svolto presso l’Horse Club Terra Jonica di San Giorgio Ionico.

I risultati

Luigi Gorgoni e Quevador Gaia (razza sella italiano) sono stati infermabili in C125, conquistando la seconda posizione nella giornata di venerdì 12 maggio con 0/0 in 31,11. Hanno raggiunto la seconda posizone anche il giorno successivo, con 0/8 in 30,3, e la prima posizione domenica con 0 in 54,17.

Francesca Musa e Stellina (razza anglo arabo) hanno iniziato a dimostrare di che pasta sono fatte nella giornata di venerdì con un bellissimo 0 in LB80. Sabato e domenica, in B90, hanno raggiunto rispettivamente la quinta e l’ottava posizione.

Danilo Papadia e Vhar (razza sella italiano), per la prima volta in gara insieme, hanno iniziato a creare le basi per il loro percorso e sono tornati consapevoli di dover lavorare ancora tanto, ma con la grinta giusta per ottenere buoni risultati.

Spiccano, inoltre, le posizioni dei seguenti ragazzi e cavalli: Francesco Solito e Priscilla (razza haflinger), primo posto Avviamento a ludico; Martina Alò e Andromeda Frolic (razza anglo arabo), primo posto Avviamento A; Valentina Guarini e Emanuelas (razza anglo arabo) quinto posto C40; Elois Campana e Ambra (razza anglo arabo), secondo posto in C70 e C80.

Nonostante le avverse condizioni meteo, i protagonisti sono riusciti a portare a termine un'esperienza all’insegna dell'amicizia, della passione e delle grandissime emozioni.