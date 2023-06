Asd Tae Action Center: chiusura stagione con esami di cintura, tutti promossi

BRINDISI - Venerdì 23 giugno si è svolta la manifestazione di chiusura della ricca stagione sportiva dell’Asd Tae action center guidata dal maestro Francesco Campanella (cintura nera 7° dan), consigliere regionale Fita.

Durante la manifestazione sono stati premiati gli atleti in evidenza all’open internazionale di Riccione. Si tratta di Colantonio Gaya, Minosi Alberto, Giulia Rillo, Colangelo Dante e Barbato Riccardo.

Tutti gli atleti sono tutti stati promossi al grado superiore con voti molto alti.

Soddisfatto il maestro brindisino per i risultati dei suoi allievi, che ora avranno a disposizione un mese di vacanze per ritemprarsi. Poi si tornerà a sudare in palestra per preparare il campionato in programma a fine ottobre in Basilicata.