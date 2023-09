Al via la XV edizione di Frecce Federiciane: una domenica dedicata al tiro con l’arco ed alla storia

ORIA - L’Associazione Accademia Federico II, in collaborazione con l’Associazione Arcieri Storici Stupor Mundi di Oria organizza, anche quest’anno, “Frecce Federiciane”, evento dedicato alla sana competizione e ai valori del mondo sportivo uniti alla suggestione della rievocazione storica. L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Oria, avrà luogo nella suggestiva cornice storica di Parco Montalbano, a Oria, domenica 3 settembre 2023.

Il parco, situato a ridosso della parte orientale del Castello Normanno – Svevo, è un affascinante giardino pensile, di antiche origini. Siepi di bosso guidano i turisti tra vasche, laghetti e suggestivi angoli di verde. Da una serie di scalinate si è guidati ad una incantevole passeggiata panoramica che collega due torrioni dell'adiacente Castello Normanno - Svevo: la Torre del Salto alla Torre dello Sperone.

Come dichiara il direttore dell’Accademia Federico II, Salvatore Lana Delli Santi: “l’obiettivo di questo evento è promuovere e praticare un tiro con l’arco ricreativo, adatto a tutti, per una sana vita sportiva a stretto contatto con la natura e la storia. Il tiro con l’arco, in generale, aiuta chi lo pratica a trovare un centro dentro di sé, a sviluppare le proprie potenzialità di equilibrio, consapevolezza e concentrazione”.

Il programma di Frecce Federiciane prevede al mattino, alle ore 10.00, un mini corso di tiro con l’arco, rivolto a partecipanti di tutte le età, che saranno affiancati da istruttori qualificati che li guideranno alla scoperta di questa appassionante disciplina antica. Dalle 16:00 alle 19.00, si terrà il torneo amatoriale di arco storico, che prevederà due differenti categorie di gara. Il trofeo “Arciere per un giorno” è rivolto a tutti, turisti di passaggio o appassionati, che avranno la possibilità di utilizzare in sicurezza gli archi messi a disposizione dall’Associazione, durante la loro escursione nel parco, registrando i punteggi conseguiti con i tiri realizzati presso ognuna delle 5 postazioni di tiro (la lince, il cinghiale, il fagiano, la volpe e il muflone).

Parallelamente al trofeo “Arciere per un giorno”, si svolgerà inoltre il trofeo “Arcieri Veterani”, rivolto agli arcieri più esperti ed in possesso di arco proprio. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà alle ore 19.00, per tutti i partecipanti. Sarà inoltre possibile provare questa disciplina, anche senza partecipare al torneo. Il percorso del torneo all’interno del parco, con le postazioni previste, ed il regolamento completo di gara, è visualizzabile sulla pagina facebook dell’evento o sul sito www.accademiafedericosecondo.it

È possibile iscriversi al torneo ed al mini-corso di tiro con l’arco, online, sul sito www.eventbrite.com, o direttamente sul posto prima dell’inizio, fermo la rimanenza di posti.

Inoltre, all’interno della mostra di armi medievali “Media Aetas Duellatorum” a cui sono dedicati gli spazi della Chiesa Auditorium San Giovanni di Oria, si potrà visitare una sezione appositamente allestita riguardante proprio l’arcieria storica, a cura della medesima associazione. La manifestazione chiuderà gli eventi inseriti nel cartellone “stORIA d’estate 2023”, rassegna tematica promossa l’Accademia Federico II, con l’intento di promuovere e valorizzare la Storia e la Città di Oria.

Per ulteriori informazioni riguardanti “Frecce Federiciane” è possibile contattare il numero 338.4475727 (Dante) o cercare l’evento sul sito www.eventbrite.com .