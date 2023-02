“GiochiAmo senza Barriere”: giovani da tutta la Puglia in arrivo al PalaMelfi

Sabato 25 febbraio, alle ore 9:30, presso il Palamelfi in via Ruta si svolgerà l’evento sportivo dal titolo “GiochiAmo senza Barriere”.Organizzata dal Lion Club di Brindisi in collaborazione con l’amministrazione comunale della città, la manifestazione rientra nel progetto nazionale “Insieme Possiamo” e vedrà la partecipazione di giovani e giovanissimi disabili e non, provenienti da tutta la Puglia, i quali saranno coinvolti in attività sportive libere.

Al termine, intorno alle 13:00, si procederà alla consegna dei premi. Alla manifestazione, che sarà condotta da Marcello Biscosi, hanno aderito numerosi Lions Club del distretto 108ab Puglia e da altri distretti nazionali, e Associazioni che operano nel settore del supporto alla disabilità.

Il presidente del Lions Club di Brindisi, Cesare Laviola, e l’amministrazione comunale della città, nella persona del sindaco Riccardo Rossi, invitano la cittadinanza a partecipare.