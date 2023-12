"Lame azzurre Brindisi" gareggia a Ravenna: quinto posto per Martina Zezza

RAVENNA - È calato da poco il sipario in quel di Ravenna dove si è svolta la prima prova nazionale di spada dedicata agli under 14. In un weekend che ha visto sfilare più di 1400 piccoli atleti, erano presenti anche i moschettieri dell'Asd "Lame azzurre" di Brindisi.

Venerdì 15 dicembre al Pala De Andrè si è distinta Agnese Elmo nella categoria Allieve, che ha centrato il main draw delle prime 32 e ha chiuso al 25esimo posto una gara da 165 partecipanti. Nella categoria ragazzi, Tobia Rosato dopo un discreto girone, è uscita di scena poco prima del tabellone dei 64.

Nella giornata di domenica 17 dicembre, Vincenzo Campanelli nella categoria "giovanissimi" e Olivia Orofalo, nella categoria "bambine" si sono ben difesi nonostante l'emozione della loro prima volta ad una competizione nazionale, sfiorando il tabellone dei primi 64.

Ma l'impresa è stata compiuta da Martina Zezza che, con una gara praticamente perfetta già dalle fasi a gironi, ha conquistato uno splendido quinto posto, fermandosi per un soffio ai piedi del podio. Un risultato eccezionale considerando essere la prima competizione a livello nazionale e che getta le basi di un ardito e combattivo futuro agonistico in campo giovanile. Soddisfatti i tecnici e il presidente Alessandro Rubino della società brindisina di scherma "Lame Azzurre" dei maestri Zumbo, in particolare Flavio, che vede il frutto delle capacità e delle potenzialità di tantissimi suoi piccoli allievi formati nei progetti scolastici dell'istituto comprensivo Commenda di Brindisi capitanato dalla preside Patrizia Carra, e che hanno creduto in questa fantastica disciplina sportiva e soprattutto nella passione e competenza dei coach Zumbo.