Taekwondo, Interregionale Calabria: gli atleti delle Fiamme Oro di Brindisi ancora sugli scudi

BRINDISI - Ormai non è più una sorpresa, ma una certezza. La sezione giovanile Fiamme Oro Taekwondo Brindisi, guidata dal maestro Massimiliano Martina, all'interregionale Calabria che si è svolto domenica scorsa (14 maggio) al PalaGallo di Catanzaro, porta a casa nove medaglie (due ori, cinque argenti e due bronzi) con altrettanti atleti in gara.

La sezione di Brindisi unitamente alla Sezione di Palermo hanno sfoggiato un gruppo di atleti formidabili, conquistando oltre alle tantissime medaglie il gradino più alto del podio a squadre. Un plauso va fatto a tutti i ragazzi che continuano a portare una serie interminabile di successi e medaglie.

Il segreto di questi successi? “Il lavoro duro, il sacrificio – risponde il maestro Martina - restare sempre con i piedi ben piantati per terra e un grande spirito di squadra. La città dovrebbe, unitamente al calcio e basket, che ci rendono orgogliosi dei risultati che stanno raggiungendo, essere orgogliosa anche di questo gruppo fantastico, che continua a far parlare di Brindisi in Italia”.