Taekwondo: la New Marzial Mesagne fa incetta di medaglie in Bulgaria

La New Marzial Mesagne domina all’internazionale Hereya Open 2023 che si è svolto in Bulgaria, portando a casa ben 10 ori e tre argenti, ottenendo il secondo posto come società.

Le medaglie d’oro sono andate a: Diego Farina; Dominic Lezzi; Mia Ciampi; Aurora Colelli; Antonio Bufano; Bianca Notarnicola; Marta Nicolì; Alessandro Sanfedino.

Le medaglie d’argento sono state conquistate da Jacopo Capasso e Francesco Mitrugno.

Tutto lo staff del Team Baglivo si complimenta con i piccoli ma grandi campioni per questo strepitoso risultato europeo.