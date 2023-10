Taekwondo, Lazio Combat: incetta di medaglie per le Fiamme oro di Brindisi

BRINDISI - E’ di tre ori, due argenti e quattro bronzi il bottino portato a casa dagli atleti della sezione giovanile delle Fiamme oro di Brindisi in occasione del campionato Lazio Combat di taekwondo che si è svolto nei giorni scorsi a Minturno (Latina). Il team brindisino si è classificato secondo, su 50 società in gara.

Le medaglie d’oro sono andate a Martina Protopapa (grande prova di carattere al suo secondo campionato), Giorgia Marolo (ha vinto l’oro per differenza punti, dopo un anno di assenza dall’attività agonistica) e Giorgia Martina (vincitrice di tre incontri in un crescendo continuo, da dominatrice della categoria, si è imposta in finale contro la campionessa italiana in carica a detentrice della Dream cup).

Le medaglie d’argento sono andate ad Agnese De Marco e Siria Guttagliere, che hanno fornito ottime prestazioni, alle loro prime esperienze sul tatami.

Bronzi a Luca Lombardi, Giorgia Scaglierini, Francesco Russo e Martina Cucinelli. Scaglierini e Russo

Maria Pia Pietrantonio e Samira, nonostante le grandi qualità tecniche, non sono riusciti a passare i rispettivi turni.

“L'impegno la serietà e la determinazione di questi ragazzi - dichiara il tecnico Massimiliano Martina - sono di grande impatto. Bravi tutti”.