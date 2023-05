"World Ninja Championships": militare di Erchie pronto all'avventura negli States

ERCHIE – Valentino De Vanna è un ragazzo di 32 anni, originario di Erchie, attualmente vive a Livorno per lavoro, è un militare per l’Esercito italiano e parteciperà ai campionati europei/mondiali Ninja e Ocr , due discipline che attualmente, in Italia non hanno ancora federazioni ai sensi della normativa internazionale in vigore.

Tutto ha inizio per il giovane nel 2019 quando durante una gara di run amatoriale svolta in Italia si è avvicinato a queste due discipline emergenti ma di grande preparazione atletica. I campionati europei/mondiali Ninja e Ocr sono discipline simili ma si discostano per alcuni aspetti tecnici: la prima disciplina, Ninjia, prevede dei percorsi misti che vengono effettuati, per lo più negli Stati Uniti, salti, arrampicate in fase di volo, svolti in indoor, nelle palestre al chiuso. La seconda disciplina, Ocr, prevede una corsa ad ostacoli e sono previste diverse distanze (100 metri sprint in cui ci sono da superare tra i dieci e dodici ostacoli a tempo; short 3 chilometri (durante la corsa ci sono ostacoli sia artificiali che naturali) e la distanza standard 8/12 chilometri.

Valentino De Vanna, oltre ad occuparsi del suo lavoro da militare, è impegnato spesso in allenamenti, per quanto riguarda la parte relativa agli ostacoli Ninja, con Michele Silvestri presso la palestra Ninja Cave di Livorno e per la preparazione atletica è seguito da una esperta del settore Ninja, la francese Berenice Tabourel.

L’agenda del giovane sportivo è già ricca di appuntamenti interessanti: con il Team nazionale italiano nella categoria Super sprint 100 metri gareggerà agli europei a Budapest dall’8 all’11 giugno.

Successivamente, essendosi qualificato a due mondiali, distinti e separati Ninja, parteciperà al World Ninja Championships dal 23 al 25 giugno in Nord Caroline (Stati Uniti) e ai Mondiali Ninja in Florida, Ultimate Ninja Athlete World Cup dal 26 al 30 luglio 2023. Inoltre, lo scorso anno è stato già premiato dal Comune di Livorno e dal Coni per i risultati ottenuti in ambito sportivo. “Felice e orgoglioso di aver rappresentato l’Italia nella finale della 100 metri Sprint ai Campionati europei dello scorso giugno 2022 tenutosi in Val di Fiemme, insieme ai migliori atleti di tutta Europa e sono stato l’unico, appunto, italiano nella finale agli europei” dichiara De Vanna.

Un’eccellenza sportiva che sicuramente porterà a casa altri numerosi riconoscimenti e che incentiverà la promozione di queste discipline tanto affascinanti e ancora poche conosciute ai molti.