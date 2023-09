Nuoto, mondiali Aics "7th World Sports Games": 6 ori e 1 argento per giovane brindisno

BRINDISI - Dal 5 al 9 settembre scorsi si sono disputati i "7th World Sports Games" in Emilia Romagna, campionati mondiali del circuito Aics, un evento che ha visto coinvolti più di 4000 atleti di più discipline sportive provenienti da 46 paesi di tutto il mondo.

Per la nazionale italiana Aics ha nuotato nella storica piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione, Michael Vitali, 17enne brindisino in forza all’Olimpica Salentina, convocato per i risultati ottenuti negli scorsi campionati italiani Aics. Sin dalla prima gara disputata Vitali ha dato dimostrazione di carattere e voglia di vincere, imponendosi sul gradino più alto del podio in una delle sue specialità, il “50 Rana”, riuscendo a vincere quella che giustamente è l'emozione per essersi confrontato con altri atleti provenienti da svariati paesi del mondo. Nei giorni a seguire è riuscito ad imporsi anche nel “50 Dorso” e nel “100 Rana”.

Michael ha conquistato poi altri 3 ori ed un argento nelle varie staffette, alle quali ha preso parte. “Ho voluto dedicare questa esperienza - dice Michael - al nonno che purtroppo nel mese di giugno è venuto a mancare. E’ stato un momento molto duro, dal quale ho provato a tirare fuori il meglio di me”.

In questo periodo, generalmente dedicato alla preparazione atletica per l'inizio della nuova stagione, Michael, infatti, è riuscito a migliorare tutti i suoi tempi personali. In vista di questo appuntamento, ha maturamente deciso di evitare di godersi le meritate vacanze estive per poter arrivare in vasca nel modo più performante possibile. Sei ori ed un argento ad inizio stagione sono il modo migliore di partire verso una stagione ricca di impegni. Quest'anno Michael affronterà anche gli esami di maturità, quindi sarà un anno pieno di sorprese e soddisfazioni. In bocca al lupo per tutto Michael!