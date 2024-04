Nuoto, due giovani brindisini nell’olimpo dei Campionati Italiani

BRINDISI - Una medaglia di bronzo e cinque piazzamenti nella Top 10, è il bilancio dei “Criteria 2024” (i campionati Italiani Giovanili di Nuoto) di due giovani nuotatori brindisini, svoltisi nei giorni scorsi a Riccione, che hanno visto la partecipazione di 2.055 atleti in rappresentanza di 290 società, divisi in categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti, nella manifestazione che di fatto conclude la stagione indoor in “vasca corta”.

Michael Vitali, 18 anni (Juniores 2006) è salito sul podio nei 50 mt Dorso col super tempo di 25’’43, vincendo una prestigiosa medaglia di bronzo, dedicata al nonno Gino, scomparso un anno fa. L’impresa assume un valore eccezionale perché il Dorso è una specialità che ha iniziato ad allenare con metodo e determinazione solo a fine gennaio. E nel Dorso è arrivato anche il dodicesimo posto nei 100 mt col tempo di 56’’08, dove partiva dalla posizione numero 33. Ma un risultato importante per lui è arrivato anche dalla Farfalla: ottavo posto nei 50 mt (salendo dalla 21esima posizione) col tempo di 24’’57. Il giovane brindisino era già balzato agli onori delle cronache sportive il mese scorso, qualificandosi ai Campionati Italiani Assoluti 2024, la competizione dove gareggiano tutti i big del panorama nazionale come Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon e Federico Burdisso tanto per intenderci. Gli ultimi brindisini a staccare il pass per la competizione tricolore erano stati Andrea Pensabene e Vito Urso, un decennio fa.

Greta Denti, 15 anni (Juniores 2008), invece, ha chiuso la kermesse con tre piazzamenti nella Top 10 dello Stile Libero: settima nei 400 mt (4’18.50) e nona nei 200 mt (2’02.84) e negli 800 mt (8’56.95).

Si tratta di un risultato reso ancor più eccezionale dal fatto che i due ragazzi sono costretti a macinare ogni giorno tanti chilometri per allenarsi. A Brindisi, infatti, da qualche anno non ci sono più società che praticano agonismo, per l’indisponibilità di alcune strutture. Michael nuota a Nardò con l’Icos Sporting Club, allenato da Max Di Mito, mentre Greta è in forza all’Enjoy Center S.S.D. di Cellino San Marco ed è seguita da Maurizio Vilella. Entrambi gestiscono con grande attenzione le energie e le ore della giornata, alternando i successi in vasca con quelli a scuola. Michael frequenta il quinto anno dell’ISS “Ferraris De Marco Valzani” (Polo Messapia) e si prepara alla maturità, Greta, invece, il secondo anno del Liceo Scientifico “Fermi Monticelli”. Sono supportati da dirigenti, professori e compagni, diventati nel tempo tifosissimi.

“Conosco Greta da quando aveva 10 anni - racconta Maurizio Vilella - ha sempre avuto tanta voglia di nuotare e di migliorarsi costantemente. Ha ripreso ad allenarsi con me dallo scorso anno, affrontando e superando problemi di salute e problemi logistici, visto che la nostra città è afflitta da una grave carenza di impianti natatori. Da quest’anno nuotiamo presso la piscina Feelgood di Cellino San Marco con la società Enjoy Center della presidente Monica Martina. Greta ora si allena metodicamente insieme ad altre quattro atlete ed è cresciuta molto nelle sue prestazioni tanto da qualificarsi in quattro gare. Ha migliorato i suoi tempi su tutte le gare e nei 400 stile libero si è classificata al settimo posto. Un ottimo risultato considerato che l’anno scorso aveva deciso di lasciare il nuoto”.

Ora per i due giovani brindisini si riprende a sudare in vista della stagione estiva e della “vasca lunga” (quella da 50 metri). Per Michael obiettivo dichiarato è ben figurare al prestigioso “Sette Colli” (dove è già qualificato per il 50 Dorso), giunto quest’anno alla 60esima edizione ed in programma al Foro Italico di Roma il 21, 22 e 23 giugno prossimi. Per Greta l’obiettivo numero uno, invece, sono i Campionati Italiani di categoria (Roma, 5-12 agosto).

