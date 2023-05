Pallamano, un maxischermo per gara 3 della finale di serie A scudetto

FASANO – Un maxischermo per sognare il titolo di campioni di Italia con la Junior Fasano e vivere in diretta tutti insieme le emozioni di altro possibile scudetto. In occasione di gara 3 della finale di serie A di pallamano (domani, ore 20.30 nella palestra Zizzi) l’amministrazione comunale ha predisposto l’installazione di un maxischermo nella tensostruttura di via Galizia per consentire una partecipazione più ampia possibile allo storico appuntamento.

"Sarà un modo per stringerci tutti insieme attorno alla nostra squadra - dicono il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota - la scelta di posizionare il maxischermo in luogo chiuso è dovuta alle condizioni meteo incerte. Facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi e sogniamo insieme a loro un altro storico scudetto per Fasano". Il match tra Sidea Group Junior Fasano e Raimond Sassari sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) ed in streaming sul portale ElevenSports.