Pallamano: Sassari al tappeto, Junior Fasano campione d’Italia

FASANO - La Junior Fasano supera Sassari anche in gara 3 della finale scudetto e si laurea campione d’Italia di pallamano. La squadra allenata da Vito Fovio si è imposta per 35-32. Mattatori Pugliese e Cantore, autori rispettivamente di 10 e 9 reti. Respinto i tentativi di rimonta dei sardi, che dopo essersi imposti in casa, in gara uno, non sono riusciti a espugnare la palestra Zizzi, trasformata in un catino dai calorosissimi sostenitori fasanesi. Grande festa all'interno dell'impianto sportivo.