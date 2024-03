Pallamano, la Sidea Group Junior Fasano domina in casa e supera il Bozen

FASANO - Prestazione superlativa e vittoria di spessore nella 20esima giornata della Serie A Gold 2023/24 per la Sidea Group Junior Fasano, che ha superato con un netto 40-31 il Bolzano al termine di un match dominato sin dall’avvio. La compagine biancazzurra infatti, grazie ad una difesa magistrale e ad una spiccata efficacia offensiva, dilaga subito, portandosi sul +4 dopo 6’ (6-2, con Sporcic già costretto al time-out), e sul +8 dopo 13’ (13-5).

La formazione alto-atesina sembra impotente contro la ferocia delle ripartenze, e soprattutto contro la forsennata intensità dei campioni d’Italia in carica che, dopo aver concesso agli ospiti un mini-break tra 14’ e 19’ (da 14-6 a 15-10), si spinge fino al +11 del 28’ (24-13, con un 5-0 di parziale in poco più di 3’). Chiusa la prima frazione in vantaggio di 10 reti, sul 25-15, nel visibilio del pubblico del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, la Junior nella ripresa rallenta i ritmi, gestendo con tranquillità la partita ed allungando fino al +13 (29-16 al 35’).

Gli alto-atesini, con orgoglio, tentano da par loro di dare un senso all’ultima parte della sfida, ma la reazione non porta mai il Bolzano a ridurre il distacco sotto gli 8 goal (32-24 al 45’, 35-27 al 52’). Nei 15’ conclusivi, con il risultato ormai in cassaforte, trovano spazio tutti i ragazzi a referto, ed è proprio l’esordiente Giorgio Rubino, classe 2007, a realizzare la marcatura del 40-31 della sirena, collocando la proverbiale ciliegina sulla torta di una giornata indubbiamente positiva per Flavio Messina e compagni.

I fasanesi, così come gli altri atleti dei club del massimo campionato italiano, non saranno impegnati nel prossimo weekend a causa del doppio confronto tra Italia e Belgio nelle qualificazioni ai Mondiali 2025. Il ritorno in campo è dunque fissato per sabato 23 marzo, quando la Sidea Group sarà impegnata sul mai semplice parquet del PalaChiarbola di Trieste.

"Sono molto, molto contento. Alla vigilia eravamo consapevoli del fatto che avremmo potuto fare bene sfruttato difesa e ripartenze - dichiara coach Vito Fovio - ed oggi siamo stati impressionanti, sia per l’intensità difensiva che per la bravura e per la precisione in prima e in seconda fase. Nel secondo tempo abbiamo razionalmente rallentato i ritmi, perché era fisiologicamente impossibile ripetere quanto fatto nel primo, ma non abbiamo rischiato più di tanto e c’è stato anche modo di far fare un po’ di minuti ai più giovani in rosa. Ora dobbiamo riposarci un po’ e ricariche le batterie, per farci trovare al meglio in occasione della trasferta di Trieste, dove ci attende una gara certamente difficile ed insidiosa".

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano - Bozen 40-31 (25-15 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjornsson 5, Angiolini 6, Pugliese 7, Leban, Messina, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Marinho Da Cunha 11, Beharevic, Knezevic 4, Legrottaglie 1, Corcione 1, Rubino 1. All.: Vito Fovio.

Bozen: Di Giulio 4, Trevisiol, Walcher 5, Zanon 3, Brantsch 1, Nungovitch, Parisato 3, Udovicic 6, Turkovic 1, Wiedenhofer, Basic 2, Gasser 1, Putzer, Pandzic 5. All.: Mario Sporcic.

Arbitri: Fornasier-Schiavone.

Classifica serie A Gold

Risultati del 20° turno: Teamnetwork Albatro-Pressano 29-24, Secchia Rubiera-Alperia Black Devils 21-29, Macagi Cingoli-Conversano 27-32, Carpi-Brixen 29-38, Sidea Group Junior Fasano-Bozen 40-31, Cassano Magnago-Sparer Eppan 40-26, Raimond Ego Sassari-Trieste 29-18.

Classifica: Brixen 34, Sidea Group Junior Fasano 33, Alperia Black Devils 30, Conversano 29, Bozen 28, Cassano Magnago 26, Raimond Ego Sassari 25, Sparer Eppan 15, Teamnetwork Albatro 14, Macagi Cingoli e Trieste 12, Pressano 9, Secchia Rubiera 7, Carpi 6.

Prossima giornata (23/03- 8^ di ritorno): Sparer Eppan-Raimond Ego Sassari, Bozen-Secchia Rubiera, Pressano-Cassano Magnago, Conversano-Carpi, Brixen-Teamnetwork Albatro, Alperia Black Devils-Macagi Cingoli, Trieste-Sidea Group Junior Fasano (ore 19).