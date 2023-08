Taekwondo e solidarietà: il maestro Spinelli a sostegno di un progetto internazionale

Anche il maestro Cosimo Spinelli, fondatore dell’Asd Pennetta Rosa, sostiene un progetto lanciato da uno dei personaggi più noti del taekwondo internazionale, il grand master Han Wong (cintura nera 9° Dan) per aiutare gli atleti che vivono nelle aree più povere del pianeta a realizzare i loro sogni.

“Non tutti - afferma Spinelli - possono viaggiare e spendere soldi per spostarsi da una parte e l’altra del globo. Attraverso la piattaforma online tanti possono incontrarsi in una competizione che nulla ha di inferiore a quelle svolte in presenza. Con questa modalità il Gran Master Han Wong attraverso una raccolta fondi permette a molti giovani meno fortunati di realizzare i propri sogni”.

“Anche per il 2023 - spiega Spinelli - il Gran Master ha organizzato il ‘3rd Han Wang World Wide Open International Poomsae and Speed Kicking Championship 2023’, lo scopo di tale iniziativa come ho già detto in precedenza è quello di mettere a disposizione tutto il ricavato dell’iscrizione di circa 450 atleti partecipanti e 16 nazioni, per aiutare i poveri ragazzi bisognosi”.

“Si realizza con tali iniziative – conclude Spinelli - il valore più nobile del taekwondo, quello di rendere tutta l’umanità una sola famiglia. Grazie di cuore al Gran Master Han Wong per aver reso possibile tutto questo”.