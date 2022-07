Calcio a 5 per non vedenti: La Cedas Avio ospita i campioni dell'Ascus Lecce

Lo sport è sempre possibile e sarà testimoniato dagli atleti dell’Ascus Lecce, mercoledì alle ore 19 presso gli impianti sportivi Cedas di Brindisi in via Pellizza da Volpedo, al rione Sant'Elia. In particolare, si potrà assistere a una partita di calcio a 5 per non vedenti, disciplina nella quale l’Ascus è la squadra più titolata d’Italia, con i suoi 10 scudetti, 5 coppe Italia e 5 super coppe.

Ma come si fa a giocare non vedendo? Questa e tante altre curiosità, potranno essere soddisfatte assistendo all’incontro dimostrativo. Il pallone è provvisto al suo interno di sonagli, e che il portiere è l’unico calciatore vedente in campo.

Ancora una volta il centro sportivo Cedas Avio Brindisi si apre apre al sociale ed all'inclusione come già dimostrato in numerose occasioni.