Karate: la Metropolitan Brindisi continua a staccare pass per i campionati italiani federali

BRINDISI - Sono altri tre gli atleti qualificati per i prossimi campionati Italiani di Karate che si terranno dal 5 al 7 aprile al centro olimpico federale Fijlkam di lido di Ostia.

Questa volta è toccato agli agonisti della Metropolitan, categoria Juniores ( 15-17 anni), difendere i colori di Brindisi che, domenica 10 marzo, presso il PalaPreziuso di Foggia, hanno come sempre impressionato in entrambe le specialità: Kata (forme) e Kumite ( combattimento a contatto controllato).

Nella categoria Kata femminile buona prestazione della latianese Cervellera Lucrezia che conquista un meritato bronzo, meno brillante Delgado Nagualli che questa volta si deve accontentare di una medaglia di “legno”.

Nella battaglia dei Kumite invece, la società brindisina schiera 6 dei suoi atleti, cinque ragazzi e una ragazza. Nella + 86kg Nicolò Corsa, il “gigante buono”, ottiene un 3° posto, che però non basta a farlo qualificare per i Campionati Italiani. Il 5°posto invece di Rubino Mattia in una categoria numerosissima, la 76kg, che contava ben 23 atleti, gli permette di accedere al Campionato Italiano. Nulla di fatto per Scarafile Nicolò, Marinelli Federico e Ciccarese Francesco, prestazione buia in una giornata “no”.

La prestazione migliore arriva invece con Minò Beatrice che , nella categoria -59kg, sbaraglia tutte le sue avversarie con uno score impressionante di 7-0, 4-1 e 5-0 conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campionessa regionale.

Continua ininterrottamente a dare i suoi frutti il lavoro dello staff tecnico della titolata società bianco-azzurra: Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e Stea samuel, tutti Tecnici Federali Qualificati, conducono i corsi per bambini, ragazzi, adulti e agonisti presso la palestra New Phisiodinamic sita nel rione Bozzano a Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui