Campionato regionale salvamento: ottimo esordio per i sodalizi brindisini

Il Campionato Regionale Invernale di Nuoto per Salvamento ha preso il via con successo nella splendida cornice della Piscina della Marina Militare a Brindisi, il 17 gennaio 2023. Le squadre locali, Sottosopra Brindisi e Polisportiva Delfinia Nuoto, hanno dato il via alla competizione con risultati notevoli, piazzandosi al secondo posto nelle rispettive classifiche regionali.

Entrambe le squadre, pur essendo composte da un numero limitato di atleti, hanno dimostrato il loro impegno e la loro abilità nella disciplina del salvamento. Sottosopra Brindisi, guidata dal Coach Giuseppe Spinelli e con la preziosa collaborazione di Ilaria Cassiano, ha ottenuto un meritato secondo posto nella categoria Esordienti. I giovani atleti, alla loro prima esperienza agonistica, hanno dimostrato talento e determinazione, conquistando diverse medaglie nelle varie specialità.

Giacomo Micaletti e Giorgia Montagna, esordienti B, hanno ottenuto risultati eccezionali piazzandosi al primo posto in due specialità e vincendo l’argento in una terza gara ciascuno. Per gli esordienti A, Thomas Turco ha raggiunto il secondo posto nel manichino pinne e torpedo. Le quattro staffettiste, Azzurra Colarizzi, Carla Coppola, Giorgia Facecchia e Marta Minghetti, hanno contribuito al successo del team ottenendo il secondo posto in tutte e tre le specialità di staffetta. Carla Coppola ha anche conquistato il primo posto nel 100 Manichino Pinne e Torpedo e il secondo posto nel 50 Trasporto Manichino.

Il Team Delfinia-Sottosopra, composto da 13 atleti di categoria Ragazzi/Junior/Cadetti/Senior, ha ottenuto risultati straordinari con ben 23 ori, 5 argenti e 6 bronzi nelle gare individuali, oltre a 3 ori e 2 argenti nelle staffette. La squadra ha dimostrato una performance eccezionale grazie agli sforzi combinati di Martina Antonazzo, Giorgia Iunco, Martina Delli Santi, Mara Elmo, Martina D’Accico, Alessandro Altamura, Alessandro Baglivo, Alessandro Saponaro, Emanuele Cafiero, Simone D’Errico, Alessandro Parisi, Flavio Molfetta e Vito Antonio Ostuni.

Un motivo di grande soddisfazione è rappresentato dai 17 pass ottenuti da sette di questi atleti per i prossimi “Criteria” Lifesaving, i Campionati Italiani di Categoria Invernali che si terranno a Riccione ad inizio Febbraio.

In conclusione, il movimento del salvamento in acqua a Brindisi può vantare un inizio di stagione straordinario. Un plauso agli atleti, ai coach e a tutti coloro che sostengono questa disciplina sportiva. Un augurio caloroso affinché questo successo possa essere il preludio di una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni per tutti gli appassionati di nuoto per salvamento.