Taekwondo, campionati interregionali: ottimi risultati per l'Asd Pennetta Rosa

BRINDISI - Non c’è gara di taekwondo alla quale fra i partecipanti non vi siano atleti della “Pennetta Rosa”, la società sportiva del Maestro Cosimo Spinelli c.n. 9° Dan, andata sul podio anche al termine dei campionati interregionali riservati alle categorie: Cadetti, Junior e Senior, svoltisi nell’ultimo week end, presso il PalaFlorio di Bari.

Ai campionati hanno partecipato 60 società proveniente da alcune regioni della penisola per un totale di circa 870. Visto l’alto numero dei partecipanti, i combattimenti si sono svolti su 6 quadrati. La manifestazione ha avuto una durata di 25 ore. Luciana Capasa, vince la medaglia d'argento ai campionati interregionali di Taekwondo cat. cadetti B femminile -37 Kg.

Un doppio plauso a Luciana, in primis perché si è classificata 2^ e poi perché ha dovuto cambiare categoria in quanto nella sua categoria -33 era sola (come regolamento chi è sala in una categoria deve gareggiare in quella successiva).

Un grazie di cuore anche all’atleta Ladisa Riccardo, che nonostante non stesse bene fisicamente, ha voluto partecipare al campionato. Non ha superato i quarti. Prossimo appuntamento il 6 e 7 aprile a Policoro (Matera) per i campionati interregionali “Forme, FrreStyle e Prataekwondo”.

