Scherma, Coppa del Mediterraneo: i risultati della prima giornata

BRINDISI – Irene Bertini, Michela Landi e Filippo Armaleo sono i vincitori delle prime tre gare della Coppa del Mediterraneo Under 23 apertasi oggi a Brindisi. Podi italiani in tutte le specialità protagoniste in pedana nel sabato del PalaPentassuglia che ha offerto assalti equilibrati e avvincenti tra alcuni dei migliori interpreti della categoria.

Si è decisa all’ultima stoccata la finale di fioretto femminile. Al tramonto di un match ricco di colpi di scena, grazie a una grande rimonta, Irene Bertini è riuscita a spuntarla per 15-14 su Vittoria Ciampalini. Medaglie di bronzo per Alice Gambitta, sconfitta in semifinale dalla vincitrice della prova delle fiorettiste, e per Alison Staino, che si era vista invece sbarrare da Ciampalini la strada dell’ultimo atto.

Incerta e bella fino ai titoli di coda anche la sfida per il gradino più alto del podio della sciabola femminile. Il successo finale è andato a Michela Landi, che ha prevalso con il punteggio di 15-13 su Benedetta Fusetti. Terza posizione per Francesca Burli, fermata dall’oro di giornata, e per Gaia Pia Carella, che si era invece arresa in semifinale alla maggiore delle quattro sorelle-sciabolatrici Fusetti.

Gran finale con la spada maschile che ha visto la vittoria di Filippo Armaleo, capace di condurre fin dal principio il match decisivo, resistendo al tentativo di rimonta di Simone Mencarelli e facendo suo l’assalto conclusivo con il risultato di 15-13. Terzo gradino del podio, Fabrizio Di Marco, sconfitto dal trionfatore della competizione, e per Dario Remondini che ha invece visto la sua corsa interrompersi al cospetto dell’argento Mencarelli.

Domani la Coppa del Mediterraneo Under 23 di Brindisi continuerà con le altre tre specialità: in pedana la spada femminile e le gare maschili di fioretto e sciabola. Le fasi finali, nel pomeriggio, saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Federazione Italiana Scherma.

I risultati

Finale

Bertini b. Ciampalini 15-14

Semifinali

Ciampalini b. Staino 15-10

Bertini b. Gambitta 15-13

Classifica: 1. Irene Bertini, 2. Vittoria Ciampalini, 3. Alice Gambitta, 3. Alison Staino

COPPA DEL MEDITERRANEO UNDER 23 – SPADA MASCHILE | Brindisi, 21 ottobre 2023

Qui i risultati

Finale

Armaleo b. Mencarelli 15-13

Semifinali

Armaleo b. Di Marco 15-7

Mencarelli b. Remondini 15-10

Classifica: 1. Filippo Armaleo, 2. Simone Mencarelli, 3. Dario Remondini, 3. Fabrizio Di Marco

COPPA DEL MEDITERRANEO UNDER 23 – SCIABOLA FEMMINILE | Brindisi, 21 ottobre 2023

Qui i risultati

Finale

Landi b. Fusetti 15-13

Semifinali

Fusetti b. Carella 15-5

Landi b. Burli 15-11

Classifica: 1. Michela Landi, 2. Benedetta Fusetti, 3. Gaia Pia Carella, 3. Francesca Burli