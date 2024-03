Campionati regionali di pugilato al PalaPentassuglia: tre ori e due argenti per l'Asd Olivier

BRINDISI – Promossa a pieni voti l’Asd Olivier, società organizzatrice del campionato regionale esordienti di tutte le categorie (junior, youth ed elité, siu maschile che femminile) di pugilato che lo scorso fine settimana (8-9-10 marzo) si è svolto nel PalaPentassuglia. Il sodalizio diretto da Oliver Cannalire ha portato a casa tre ori e due argenti.

Il metallo più prezioso è andato ad Antonio Ciano (-57 kg junior) Dany Carella (-50 kg junior) ed Anthony Martinese (-60 kg junior). Gli argenti sono stati conquistati da Ilary Cesi (-54 junior) e Vito Cavaliere (-57 kg school boy). Benito junior Leo ha invece preso parte a un match fuori torneo

Olivier Cannalire esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi ragazzi. “Sono fiero – afferma – di loro. Hanno lavorato duramente per preparare questo importante appuntamento. Ringrazio la presidente Giusy Patronelli, il vice presidente Giuseppe Cannalire e il nostro direttore sportivo, Orazio Lagatta, che hanno collaborato a stretto gomito con me nell’organizzazione dell’evento. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto. Tecnici, atleti e genitori delle altre società hanno fatto in modo che il torneo si svolgesse nel migliore dei modi, nonostante il gran numero di pugili presenti al PalaPentassuglia e i tanti incontro disputati nell’arco di due giorni".

"Ci siamo impegnati - prosegue Cannalire - per una buona riuscita della manifestazione. Mi pare che l’obiettivo sia stato centrato. Questo grazie anche al supporto fornito dall’amministrazione comunale, dal personale della ditta Convertino e dagli sponsor, che mi hanno aiutato ad ammortizzare le spese. E ultimi ma non per ultimi, grazie anche al presidente del comitato regionale della Fpi (Federazione pugilistica Italiana) Nicola Causi, alla commissaria di riunione Mariangela Spinosa, agli arbitri e al cronometrista e medico sportivo”.

“Continueremo a lavorare – conclude Cannalire – per far crescere i nostri ragazzi per portarli in nazionale, come in passato abbiamo fatto. Se qualcuno volesse avvicinarsi alla nostra realtà sarebbe ben accetto, perché gli sforzi economici da sostenere sono importanti, per una piccola società come la nostra”.

