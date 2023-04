Scherma, qualificazione al campionato Gold: buoni risultati per l'Asd Lame Azzurre

Ancora successi in questa stagione agonistica 2022/2023 per la società brindisina di scherma Asd Lame Azzurre dei maestri Zumbo. In particolare, a distinguersi in questo weekend appena trascorso nella prova di qualificazione al campionato Gold svoltasi a Caprarica di Lecce, per la categoria Giovani spada femminile è stata Lucrezia Orlando che, dopo una eccellente gara, ha perso in finale 15 -10 contro l'avversaria tarantina Pantaleo Deva e giungendo sul secondo gradino del podio.

Altra ottima prestazione è stata quella di Simone Toscano per la categoria Cadetti spada maschile giunto anche lui sul podio e classificatosi terzo. Entrambi gli atleti hanno conquistato l'accesso alla partecipazione al Campionato Gold che si terrà a Riccione nel mese di maggio. Buone anche le prestazioni di Leuzzi Samuele, Gianmarco Mancino e Rubino Carla che hanno partecipato alla stessa prova.

Tutto lo staff tecnico capitanato dal maestro Flavio Zumbo, con la collaborazione del maestro Alessandro Rubino e delle istruttrici nazionali Carla de Sicot e Simona Zumbo, è pronto ad affrontare la seconda metà di stagione agonistica in programma nel calendario federale, ricca di interessanti e importantissimi appuntamenti.