Taekwondo: "Una stagione meravigliosa per l'Asd Pennetta Rosa"

La chiusura della stagione agonistica della “Pennetta Rosa” società di taekwondo diretta dal maestro Cosimo Spinelli, si è conclusa con quattro importanti eventi: la convocazione a Formia (Latina) di Spinelli da parte della Fita (Federazione Italiana Taekwondo), per coadiuvare il Grand Master Park Young Ghill, al 2° corso di formazione “Taekwondo Intergenerazionale”.

Inoltre la “Pennetta Rosa” ha organizzato il “18° Trofeo Ivan Ciullo”, manifestazione che ha il fascino delle grandi competizioni e si conferma come successo di partecipanti, di grande dimostrazione di atletismo e tecnica, perfetta organizzazione, il tutto grazie al Comitato regionale Fita nella persona del presidente Martino Montanaro.

A San Donaci, presso il palazzetto, si sono svolti gli esami per il passaggio di Poom (grado della cintura nera per gli atleti al di sotto dei 15 anni) e Dan. Spinelli è stato convocato in qualità di commissario per giudicare gli atleti nell’esecuzione della Forma per il passaggio del 1°, 2° e 3° Poom.

Infine a Brindisi, presso il “PalaMelfi”, si sono svolti gli esami per il passaggio di Kup (grado delle cinture), degli atleti della summenzionata società. Tutti gli atleti hanno superato brillantemente gli esami.

"Dire che è stato un anno sportivo meraviglioso è poco", ha affermato il Maestro Spinelli. "Abbiamo partecipato a: un campionato internazionale online (Venezuela); due campionati italiani; sei campionati interregionali; un trofeo “Kim & Liù” e un 'trofeo Ivan Ciullo' conquistando: dieci primi posti; quindici secondi posti e 16 terzi posti." La constatazione è che Spinelli continua con la divulgazione del taekwondo e, con i propri atleti portano in alto il nome della nostra città in tutta Italia e oltre i confini con notevoli sacrifici.