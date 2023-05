Tennis, Serie B1: al via il campionato per il Ct Brindisi con l’esordio interno contro Biserba

BRINDISI - Un borsone sulle spalle carico di sogni e nuovi obiettivi da raggiungere, la racchetta ben stretta tra le mani che significa attaccamento alla maglia, voglia di fare bene e giocarsela fino all’ultima palla. Al via domenica 14 maggio, alle ore 10, il Campionato Nazionale a Squadre di Serie B1 Maschile per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi, pronti ad affrontare nell’esordio casalingo gli ospiti Tennis Club Viserba.

Quarantadue le squadre in gara divise in sei gironi da sette ciascuno, con la prima trasferta per la formazione biancazzurra a Marina di Massa il 21 maggio contro JC Next Gen, e il turno di riposo il 2 giugno in occasione della quarta giornata della regular season. Due le new entry della squadra guidata dal capitano Vito Tarlo, che scenderà in campo con Marek Jaloviec (Repubblica Ceca, classifica italiana 2.3, best ranking Atp 244), Riccardo Desolda (Brindisi, classifica 2.8), quest’ultimo giocatore del vivaio brindisino, oltre ai confermati Maciej Rajski (Polonia, classifica italiana 2.3, best ranking 532), Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) e Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 2.8), anche loro due giocatori del vivaio; Matteo De Vincentis (Roma, classifica 2.3), nuovamente tesserato con Brindisi dopo una pausa lunga quattro stagioni.

Il programma

1^ GIORNATA

Domenica 14 maggio 2023 – ore 10: Circolo Tennis Brindisi – Tennis Club Viserba

2^ GIORNATA

Domenica 21 maggio 2023 – ore 10: JC Next Gen – Circolo Tennis Brindisi

3^ GIORNATA

Domenica 28 maggio 2023 – ore 10: San Mauro Country Club – Circolo Tennis Brindisi

4^ GIORNATA

Giovedì 2 giugno 2023 – Riposo

5^ GIORNATA

Domenica 4 giugno 2023 – ore 10: Circolo Tennis Brindisi - Associazione Sportiva AMP Pavia

6^ GIORNATA

Domenica 11 giugno 2023 – ore 10: Circolo Tennis Brindisi - Torres Tennis Sassari

7^ GIORNATA

Domenica 18 giugno 2023 – ore 10: C.T. San Giorgio del Sannio – Circolo Tennis Brindisi

«È un anno importante per la nostra associazione dal momento che questo è il primo campionato di serie B1 sotto la guida della nuova dirigenza – afferma Paolo Perrone – direttore del C.T. Brindisi - . Non abbiamo avuto molto tempo per costruire la nuova squadra, ma penso che, grazie al fondamentale apporto del nostro capitano, Vito Tarlo, abbiamo fatto un buon lavoro, affiancando i nostri giovani del vivaio a giocatori forti e di esperienza. L'obiettivo a lungo termine è quello di riportare la squadra in serie A, mentre per quest'anno puntiamo prima di tutto a conquistare con tranquillità la permanenza in B1, magari togliendoci qualche soddisfazione. Certo, poi, sul campo tutto può succedere. Speriamo che domenica il nostro circolo, nonostante le limitazioni dovute ai lavori di ristrutturazione in corso, sia pieno di tifosi e di appassionati di tennis che supportino la nostra squadra nella gara di esordio di questa stagione. Partire con il piede giusto contro la forte squadra del Tennis Club Viserba è fondamentale».

Le prime classificate di ogni girone disputeranno un incontro con formula andata e ritorno per la promozione in serie A2 contro le vincenti di un incontro solo andata tra le seconde e le terze classificate. Le quarte classificate manterranno il diritto alla partecipazione del campionato di serie B1 nell’anno 2024. Le quinte e le seste classificate disputeranno un tabellone sorteggiato con formula andata e ritorno che determinerà le ulteriori sei squadre che manterranno la categoria e le altre sei che retrocederanno e giocheranno il campionato di B2 nell’anno successivo. Le settime e ultime classificate del girone retrocederanno direttamente alla serie B2.