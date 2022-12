Asd Calcio Ceglie-Melendugno: l'incasso sarà devoluto in beneficenza

CEGLIE MESSAPICA - Domenica di sport e di solidarietà allo stadio comunale "Giovanni Stoppa" di Ceglie Messapica in occasione della tredicesima ed ultima giornata del 2022, del campionato di Promozione che vedrà affrontarsi l'Asd Calcio Ceglie e il Melendugno. "La giornata però, sarà anche la grande occasione per la nostra città di dimostrare l’affetto e la generosità nei confronti delle associazioni territoriali che si battono ogni giorno per aiutare chi ne ha necessità", si legge in una nota della società del presidente Piero Elia. Infatti, il biglietto d'ingresso sarà ad offerta e l’intero ricavato verrà donato in beneficenza. In peino clima natalizio, la società saluterà i tifosi con una pettolata e la presenza di Babbo Natale durante il match e al fischio finale.